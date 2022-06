«Rivoglio i soldi da BT Sport, non hanno detto nulla della rivolta fuori lo Stade de France»

Un editorialista del Telegraph: “Non sanno fare i giornalisti. Voglio sapere cosa sta succedendo, e non guardare un presentatore e tre ex giocatori che si lamentano del rinvio della partita mentre fuori c’è l’inferno”

Alan Cochrane è un anziano editorialista del Telegraph. Ha questa idea “strana” del giornalismo per cui se ti trovi coinvolto in una storia devi provare a raccontarla al pubblico che ti legge o ti segue in tv. Per cui, dopo la “non copertura” del caos alla finale di Champions – uno scandalo che ha già investito il governo francese e che la stampa inglese non molla – ha deciso di chiedere i soldi indietro a BT Sport, che sabato scorso trasmetteva la diretta della partita. Di più, scrive il motivo sul Telegraph: “prima ho un messaggio per coloro che gestiscono quel canale, rivoglio i miei soldi. Mi avete derubato”.

E cioé?

“Si sono persi la storia. Semplice. Il giornalismo televisivo è ancora giornalismo, e ‘bucare’ la storia è il più grande – qualcuno potrebbe dire l’unico – peccato del gioco. BT Sport potrebbe sostenere che erano a Parigi per coprire una partita di calcio, non una rivolta, ma se lo fanno è un altro motivo per cui voglio un rimborso”.

“Non dovrei insegnare i fatti della vita ai giornalisti che dirigono BT Sport – ammesso che sia così che si considerino – ma quando una partita di calcio importante viene ritardata da una quasi rivolta che diventa un importante evento di notizie, il fatto che non l’abbiano capito e che non dicano agli spettatori come me cosa stava realmente accadendo dentro e intorno a quello stadio è sicuramente una violazione del contratto non scritto che ho con loro. Li pago per la loro copertura e loro mi dicono cosa sta succedendo, tutto quello che sta succedendo”.

“Invece, quello che ho ottenuto è stato un presentatore e tre ex giocatori milionari che brontolavano per una partita di calcio che era stata in qualche modo ritardata quando a pochi metri di distanza i tifosi britannici venivano colpiti coi lacrimogeni. Ora sappiamo che la partita era stata seriamente ritardata per ragioni che sono diventate, ora, una controversia diplomatica internazionale oltre che calcistica. Ma quello che abbiamo ottenuto da BT Sport è stato… beh, niente, davvero”.

“La curiosità di base – sai, quel tratto giornalistico di base – non ha mai avuto la meglio sul presentatore? Quelle stelle del calcio – due delle quali giocavano per il Liverpool – non hanno chiesto di sapere cosa stava succedendo intorno a loro? O era semplicemente più facile guadagnarsi la serata con inutili banalità sul loro sport?”.

“Non è abbastanza per BT Sport affermare che non potevano portare una squadra di telecamere fuori dallo stadio per vedere cosa stava succedendo. Tutto ciò che doveva accadere era che qualcuno dotato di un telefono cellulare nel team senza dubbio sostanziale di BT Sport raccontasse al presentatore cosa stava succedendo. Se BT Sport non è in grado di coprire adeguatamente i grandi eventi, dovrebbe smettere di provare”.