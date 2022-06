Repubblica: al di là del tweet, Cuadrado infastidito dalla richiesta Juve di spalmare l’ingaggio

I cinque milioni netti li vuole per una sola stagione come da clausola scattata per le sue 40 presenze nella scorsa stagione

Repubblica fa il punto sul calciomercato della Juventus e sul caso Cuadrado.

L’eventuale no di Di Maria potrebbe spingere verso un colpo di scena: la permanenza di Morata, a patto che l’Atletico abbassi le pretese sul riscatto. A 20 milioni si potrebbe chiudere. In casa bianconera, intanto, c’è agitazione per il rinnovo di Cuadrado. Al di là di un tweet distensivo, il colombiano è infastidito dalla richiesta di spalmare in due anni i cinque milioni di euro che gli spettano per aver superato le 40 presenze in stagione.