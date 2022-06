Ordine: il rinnovo di Maldini e Massara slitta ancora, c’è il rischio che la frattura diventi insanabile

La RedBird Capital di Gerry Cardinale, nuovo partner di maggioranza di Elliott nel Milan, è impegnato nell’operazione che mira ad aumentare i ricavi del club. Farebbe bene ad affrettare il rinnovo di Maldini e Massara, piuttosto, scrive Franco Ordine su Il Giornale. Prima che sia troppo tardi e la trattativa naufraghi. Il rinnovo dei due dirigenti è “diventato ormai un tormentone oltre che un pericoloso punto di caduta”.

“L’ora x fissata in un primo tempo per questo fine settimana sembra destinata a essere spostata di qualche giorno poiché Maldini ha in programma un week-end con la famiglia a Ibiza per festeggiare il suo compleanno numero 54. Il rischio, concreto, è che col passare dei giorni e con il proliferare di particolari e dettagli sulle diverse trattative allacciate o semplicemente abbozzate (esempio di scuola Dybala), la frattura ideologica che c’è tra area tecnica e rappresentanza Elliott diventi sempre più vistosa, insanabile e possa compromettere il buon andamento del calcio-mercato e di conseguenza della prossima stagione. Al posto di Cardinale, invece di proseguire i colloqui via Skype con Maldini, prenderei il primo volo utile per Milano e chiuderei questo primo capitolo della sua gestione che ha risvolti irrazionali e dannosi”.