Ordine: «Il Milan ha preso a martellate lo scudetto, che figuraccia con questa storia di Maldini»

A “Tutti convocati”: «Tutto sta passando in secondo piano, dal contratto con Puma all’arrivo di Origi. Si parla solo di questi rinnovi che non arrivano»

Siamo al 29 giugno e del rinnovo di Paolo Maldini non c’è ancora l’ombra. Domani scadrà il contratto del direttore tecnico con i rossoneri.

Franco Ordine, esperto di vicende rossonere, giornalista de Il Giornale, ne ha parlato a “Tutti convocati” la trasmissione radiofonica di Radio 24:

“I contratti di Maldini e Massara? Qualunque spiegazione diano a questa storia, la figuraccia è garantita. Il Milan è riuscito nell’impresa epica di prendere a martellate lo scudetto vinto a maggio. Oggi hanno sottoscritto un contratto da 30 milioni all’anno con Puma, più del doppio rispetto al passato eppure non ne ha parlato nessuno. Così come l’arrivo di Origi. Tutto è in secondo piano rispetto a questo rinnovo di Maldini e Massara, rinnovo che non arriva”.