Matic: «Non è facile lavorare con Mourinho ma è un vincente: trasmette la sua mentalità ai giocatori»

Un calciatore di grande esperienza internazionale per la Roma: arriva un pupillo di Mourinho, Nemanja Matic, che il portoghese ha già allenato al Chelsea e al Manchester United. Di poche ore fa l’ufficialità dell’acquisto e le prime dichiarazioni del gigante serbo ai media ufficiali della società giallorossa.

«Tutti sanno che la Roma è un grande club», ha detto. «E poi in panchina c’è Jose Mourinho, con il quale ho già lavorato e con il quale ho un ottimo rapporto. È stato uno dei motivi per cui sono venuto qui. Come ho detto, la Roma è un grande club, con una tifoseria molto calda. Gioca, inoltre, in un campionato affasciante. Quindi per me non è stata una scelta difficile da fare»