Marquez: «Pensavo che avrei dovuto smettere. Ora spero di poter continuare a correre senza dolore»

A circa un mese dalla sua quarta operazione al braccio destro, Marc Marquez rivolge una lettera a tutti quelli che lo hanno sostenuto finora con messaggi di solidarietà ed incoraggiamento.

“Ho ricevuto molti messaggi di incoraggiamento da voi tifosi. Li ho apprezzati, soprattutto in un momento come questo. Voglio farvi sapere come procede il mio recupero. L’idea che forse avrei dovuto sottopormi a un’altra operazione c’era già da settembre dell’anno scorso. Controllavamo il braccio periodicamente per vedere l’evoluzione della frattura dopo il terzo intervento. Quando è arrivata la pre-season, volevo convincermi che ce l’avrei fatta. ‘Il potere è nella mente’, era il mio motto. Ma con l’inizio della stagione mi sono reso conto che i limiti erano molto grandi. L’idea era di gareggiare per tutta la stagione, dato che l’osso non si era consolidato al 100% dopo la terza operazione. Conoscevo i miei limiti e nascondevo il disagio, per evitare domande continue. Solo le persone più vicine a me erano al corrente della situazione. Il momento decisivo è arrivato attorno al GP di Francia, quando tutto era pronto per una Tac 3D. Abbiamo deciso di sottoporci alla quarta operazione. L’intervento negli Stati Uniti mi ha sorpreso molto per il modo in cui avevano pianificato il periodo pre-operatorio e post-operatorio. È molto diverso dalla Spagna. Il periodo post-operatorio è stato molto veloce, sono stato subito dimesso e autorizzato a volare. Sono potuto tornare a casa. La preparazione era stata molto accurata, tutto è stato fatto con largo anticipo. Prima dell’intervento ero di ottimo umore, ma nelle ore successive mi sono sentito peggio a causa dell’anestesia e del dolore. Sono stato male per due o tre giorni. Non era la prima operazione al braccio per me e sapevo già cosa avrei provato, il dolore era normale e sarebbe diminuito. Ora mi sento abbastanza bene, non provo dolore. Ho ancora il braccio immobilizzato e sto facendo leggeri esercizi di mobilità passiva”.