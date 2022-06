La Faz: i giocatori della Germania fanno fatica a ricordare l’ultima vittoria della Nazionale

Critiche alla squadra di Flick che domani sera affronterà l’Italia in Nations League: “a cinque mesi dalla Desert World Cup i tedeschi sono nelle sabbie mobili”

In Germania c’è un bell’ambientino nei confronti della Nazionale. Fioccano le critiche nei confronti della squadra di Flick che in tre partite di Nations League ha portato a casa altrettanti pareggi e domani sera affronterà l’Italia a Moenchegladbach. La Faz scrive che Goretzjka non ha saputo rispondere subito alla domanda: quando è stata l’ultima vittoria della Nazionale?

Con lui in campo risale al novembre 2021, 9-0 contro il Liechtenstein, non una partita memorabile. Alcuni suo colleghi potrebbero suggerirgli che dopo ci sono state altre due vittorie: in Armenia, con la qualificazione ai Mondiali, e contro Israele.

La Faz ricorda che quello contro l’Ungheria è stato il quarto 1-1 consecutivo (dopo le partite contro Olanda, Italia e Inghilterra) e aggiunge: cinque mesi prima dell’inizio della Desert World Cup (scrivono proprio così) i tedeschi sono impantanati nelle sabbie mobili. Il quotidiano descrive la delusione di Flick nel post-partita in Ungheria: “abbiamo costruito senza convinzione”, “troppo lenti nel gioco di costruzione”, “abbiamo reso relativamente facile per l’avversario difendere in modo compatto”. La Faz punta l’indice sull’attacco, sull’incapacità dei numerosi talenti tedeschi di aprire spazi, di creare superiorità numerica. Il tentativo di Flick di dare una possibilità al tandem composto da Kai Havertz e Timo Werner si è rivelato una doppia delusione. Havertz è stato inefficace nella sua posizione preferita di centravanti, e Werner, beh, ci ha provato ma ha spesso fatto la cosa sbagliata con le migliori intenzioni.