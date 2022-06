“Il giorno più bello” con Luca&Paolo e Buccirosso. Gioco delle parti da commedia dell’arte e quotidianità dei rapporti familiari

Non so se avete notato che anche in questi tempi di divorzi lampo si fanno sempre più film sui matrimoni, nonostante l’istituto sia per lo meno traballante. Oggi al cinema c’è “Il giorno più bello” – ma se avete Amazon Prime potete vedere anche in argomento “I compromessi sposi” – con protagonisti il duo genovese Luca&Paolo: la regia è di Andrea Zalone, con l’aiuto in sceneggiatura al primo di Fabio Bonifacci; anche se il format è spagnolo, ma sembra che oggi vada così…

Aurelio (Paolo Kessisoglu) ha ereditato dal padre defunto un’azienda di wedding planner e decide di venderla al miglior offerente perché ha deciso di imbarcarsi per una crociera in alto mare con la sua compagna di lavoro Serena (Valeria Bilello) che per il momento ha ancora i piedi in due scarpe: è sposata con l’altro collega di lavoro, il fotografo Giorgio (Luca Bizzarri) a cui non riesce ancora a dire di questa nuova storia. L’unico cliente interessato è il dottore Musso (Carlo Buccirosso) che si scopre essere il padre della sposa Chiara (Fiammetta Cicogna) che sta per sposare Piero (Stefano De Martino) bancario dei mutui con aspirazioni da danzatore. Se questo matrimonio soddisfarrà il Musso questi comprerà l’azienda.

Tralasciando il gioco delle parti da commedia dell’arte, il film disegna la quotidianità dei rapporti familiari, amicali e coniugali odierni. Venendo ad essere anche uno spaccato sui rapporti lavorativi e di immagine attuali. Ma soprattutto ci dice lo stato di salute precario dell’istituto matrimoniale che da seminarium rei publicae è degradato a mera maschera della società liquida dell’oggi. Nell’attuale congiuntura vitale forse i giorni belli – da ricercare . saranno frutto di altre attività ed altri rapporti.