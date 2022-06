«In Inghilterra se un club spende poco sul mercato i tifosi si chiedono: non ha ambizioni?»

Il tecnico del Borussia Mönchengladbach, Daniel Farke, alla Sueddeutsche: «Il denaro è valutato in modo diverso rispetto alla Germania»

La Sueddeutsche intervista Daniel Farke, ex calciatore tedesco, tecnico del Borussia Mönchengladbach. Viene da un’esperienza al FK Krasnodar, club russo di prima divisione: aveva accettato l’incarico poco prima dell’invasione russa in Ucraina. Prima, aveva allenato la seconda squadra del Borussia Dortmund, poi il Norwich. Parla della sua esperienza in Inghilterra.

«Lì, e anche a Krasnodar, ho imparato che non si dovrebbero esprimere giudizi radicali su proprietari e investitori. In parole povere: se hai un buon proprietario, uno che è guidato dai valori e ama il calcio, il modello di proprietà è quasi perfetto. Hai processi decisionali brevi e non perdi tempo nei dibattiti fasulli con i comitati che probabilmente lavorano anche l’uno contro l’altro. Ma ho anche visto proprietari in Inghilterra che sicuramente non vorresti. Non faccio nomi, ma ovviamente puoi anche avere un investitore che vede il club come un giocattolo a cui non importa della gente e che lascia che qualche suo parente faccia il piccolo direttore generale».

Parla delle differenze tra come si percepisce il calcio in Inghilterra rispetto alla Germania.

«Il calcio è molto importante in Germania, ma non può essere paragonato allo status che ha in Inghilterra. Il calcio domina la vita di tutti i giorni in un modo difficile da immaginare. Il calcio fa praticamente parte della famiglia: il nonno, il figlio, la nuora, i nipoti vanno tutti insieme nel loro club. Ciò può poi portare a reazioni come a Newcastle, che dal nostro punto di vista tedesco a volte possono sembrare irriflesse».

Le persone sono contente che il loro club riceva soldi da qualsiasi luogo per comprare buoni giocatori?

«Sì. In generale, il denaro è valutato in modo completamente diverso nella cultura sportiva inglese rispetto alla Germania. Quando un nuovo giocatore costoso si ferma in Inghilterra con un’auto di lusso, non significa: dovrebbe prima esibirsi! La gente dice che pazzia un giocatore così costoso con una macchina così bella sta giocando con noi ora! E viceversa: se un club spende pochi soldi, non viene elogiato per la sua gestione economica come in Germania. Poi viene posta la domanda cruciale: non hanno ambizioni, o cosa?».

Continua:

«A Norwich una volta abbiamo ingaggiato l’ex attaccante dello Schalke Teemo Pukki a parametro zero, in Germania saresti stato celebrato per un affare del genere. In Inghilterra era: Cosa, a parametro zero? Non può fare niente! In Inghilterra, i tifosi non hanno affatto paura del mercato. Eppure sono stati soprattutto i tifosi inglesi ad impedire per fortuna il gigantesco progetto di una Super League europea. Dal nostro punto di vista, forse è una contraddizione. Dal punto di vista inglese no. I tifosi inglesi sono da un lato aperti al mercato e dall’altro totalmente consapevoli della tradizione. Le loro squadre di calcio e la loro lega sono sacre per loro: a quanto pare hanno visto la Super League come un attacco».

La Premier League è elettrizzante e incredibilmente eccitante, dice, e nonostante la crescita del campionato, gli inglesi sono riusciti a preservare i loro tradizionali valori.

«Non troverai un allenatore che non corre dal collega dopo il fischio finale e non gli stringe la mano. Un comportamento del genere è d’obbligo. Quando un allenatore corre dai suoi giocatori per esultare, la stampa e i tifosi lo fanno a pezzi».

Solo il santo Klopp può farlo?

«Sì, ma anche Jürgen non deve esagerare. È celebrato senza fine, ma anche lui deve stare attento a non esagerare».

Ha la sensazione che Klopp e Tuchel abbiano contribuito al cambiamento positivo dello status degli allenatori in Germania? Che gli allenatori non siano più “l’anello più debole della catena”, come si dice da decenni?

«Sfortunatamente, non ho affatto questa sensazione al momento. La tendenza a cambiare allenatore sotto pressione è recentemente aumentata di nuovo. Non fraintendetemi, rompere può essere la cosa giusta da fare, dipende da caso a caso. Ma fondamentalmente penso che gli allenatori in Germania vengano cambiati di nuovo molto rapidamente in questo momento».