Il solito Gravina: «Pensate davvero che la soluzione fossero le dimissioni mie e di Mancini?»

Sulla situazione difficile della Nazionale è intervenuto il Presidente Figc Gravina a margine di un evento a Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da Calcio e Finanza.

Prosegue:

«Sarebbe stato più comodo per tutti vivere un’estate serena ma tutti quei soggetti che ritengono di strumentalizzare una sconfitta per ragioni di interesse personale non meritano risposta. Non possiamo pensare di avere ragazzi importanti sotto il profilo del talento a 18-19 anni e poi non dare possibilità di sfogo al talento per trasformarli n campioni. Non siamo credibili quando da un lato pretendiamo la qualificazione e vogliamo centrare un risultato importante e poi dall’altro arrivano le richieste ufficiali per portare gli extracomunitari da due a otto, dieci, o addirittura senza limiti. E siamo poco credibili quando, anziché mettere sotto controllo i costi, diventa tema centrale da 6-7 mesi l’indice di liquidità a 0.5 quando in Germania è pari a uno»