Il pizzaiolo Porzio: «Briatore mi ha chiesto di aprire Crazy Pizza a Napoli con lui e De Laurentiis»

Sul Napolista l’avevamo scritto che Briatore stava pubblicizzando la sua nuova apertura napoletana. Le sue rumorose dichiarazioni sul costo del prodotto hanno sortito esattamente l’effetto sperato. In qualche modo, l’ha confermato il noto pizzaiolo Errico Porzio, che ha rilasciato un’intervista a Napoli Today e ha parlato della proposta che gli ha fatto Briatore: aprire un “Crazy Pizza” a Napoli con un socio d’eccezione, ovvero il presidente del Napoli De Laurentiis.

«Dopo il video che feci nel suo locale, Briatore mi ha contattato. Prima mi contattò il suo manager e poi mi chiamò lui stesso. Non nascondo lo stupore. Lui è una personalità di grande calibro e non mi sarei mai aspettato di essere contattato direttamente da lui. Si è complimentato per le mie parole sul suo locale e sulla mia onestà nel presentare il prodotto che lui offre. Poi, ci siamo risentiti, anche in questi giorni. Più di una volta mi ha parlato del progetto di trovare un locale a Napoli per fare un ‘Crazy Pizza’. Addirittura lanciando la proposta di farlo con Aurelio De Laurentiis. Una società a tre. Tre belle ‘teste calde’ (ride, ndr.)»

Per ora, Porzio non ha intenzione di accettare.

«Io, almeno per ora, continua ad offrire il mio prodotto. Non mi ritengo un Crazy-pizzaiolo, come concetto di pizza. Però, certamente avere l’attenzione di imprenditori importanti mi fa veramente piacere. Non escludo che possa nascere una collaborazione, ma non per quel tipo di pizza. Se riuscirò a fargli cambiare idea sul prodotto da proporre, non escludo che possa nascere qualcosa. In caso contrario, la vedo difficile. Nella mia città soprattutto. L’ultima volta ci siamo sentiti domenica scorsa. Mi ha chiamato per sapere come i pizzaioli napoletani avevano reagito alle sue parole e poi si è complimentato per la recente apertura di una mia nuova pizzeria a Giugliano. Devo dire, a differenza di quello che pensano molti, che Briatore non è una cattiva persona. Anzi, secondo me ha dimostrato anche tanta umiltà ed è veramente interessato al mercato di Napoli. Certo, bisogna capire con che prodotto. La mia non è una provocazione. Potrei accettare un tale progetto se Briatore decidesse di venire a Napoli e vendere la pizza a 6 euro»