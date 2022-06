Il Giornale: la voce che gira a Napoli è che Koulibaly si sente tradito

Koulibaly e Napoli, come finirà? Ne scrive anche Il Giornale.

Soldi finiti e De Laurentiis ha messo sul piatto un rinnovo a poco più della metà, circa 4 milioni a stagione che comunque sono soldi. Ma la voce che gira a Napoli è di quelle pesanti, Koulibaly si sente tradito e non è la solita manfrina vergognosa da miliardario permaloso, ha sempre accettato proposte al ribasso e quello che ha fatto e quello che ha passato è scritto.

Preso dal Genk a maggio del 2014, a Napoli ha dovuto sopportare le peggio cose, perfino schivato per strada, la scimmia, i tifosi si chiedevano se per caso De Laurentiis avesse in progetto di esportare i suoi cinepanettoni nelle Fiandre perché 8 milioni per quella massa di chili col calcio proprio non c’entrava per niente. Rafa Benitez, dopo una prima esplorazione superficiale e sotto la spinta della piazza, ha iniziato a preferirgli Miguel Angel Britos e lo ha scaraventato addirittura in panchina. Lui sempre silenzioso, mai una parola in più.