“Gli Ozi di Ercole”, Telmo Pievani e Sonia Bergamasco discutono della sostanza della materia

Venerdì 17 giugno, alle 20, al Parco Archeologico di Ercolano, il secondo appuntamento del ciclo di incontri “Il materiale della vita // La vita materiale”

Cosa hanno in comune il filosofo della biologia Telmo Pievani e la raffinata attrice Sonia Bergamasco, ultima Livia in Montalbano? Apparentemente niente ma nel secondo incontro della rassegna “Gli Ozi di Ercole”, venerdì 17 giugno – ore 20 – alle Terme maschili nel Parco Archeologico di Ercolano saliranno sullo stesso palco nell’ambito del secondo appuntamento del ciclo di incontri su “Il materiale della vita // La vita materiale” ideato dal ​direttore Francesco Sirano, e con la direzione scientifica di Gennaro Carillo.

Pievani e la Bergamasco ‘dialogheranno’ su temi di confine fra letteratura e scienza, dalla materia oscura a una biomassa composta in ampia misura di piante, fino alla matrice comune (alla mater materia) alla quale tutto il vivente è riconducibile e che vanifica qualsiasi pretesa di superiorità gerarchica dell’uomo sulle altre specie.

“Di cosa è fatta la materia? È una domanda alla quale il pensiero prova a rispondere almeno dai primordi della sapienza greca. Chiunque voglia occuparsi di materia o concepire la realtà in termini materialistici dovrà fare i conti con i primi filosofi, naturalisti o atomisti che siano. Marx, per esempio, si laureò con una tesi sulla Differenza tra le filosofie della natura di Democrito e di Epicuro. Ed è importante notare come la letteratura, che è un atto di conoscenza, possa essere una chiave di comprensione della materia, della realtà materiale, ponendosi non come antagonista ma come complice della scienza. La quale, a sua volta, può raggiungere la perfezione della poesia. Denominatore comune a entrambe: saper vedere le cose e prendersene cura. Se la radice di materia è mater, quella di curiosità è cura. Della vita, qualunque ne sia la forma.”

Il prossimo appuntamento è previsto per il 16 settembre con Stefano Mancuso e Teresa Saponangelo. Per info e prenotazione: www.gliozidiercole.it – tel 3929851289 – e-mail:gliozidiercole@gmail. com.