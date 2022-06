Gazzetta: Dybala ha accettato l’Inter dopo aver invano atteso un’offerta dai top club spagnoli

Triennale da sei milioni netti a stagioni più uno di bonus. Il legale di Dybala ha provato a giocare al rialzo ma ha capito che non c’erano margini

Dybala andrà all’Inter. La firma al rientro dalle vacanze. Queste le condizioni:

L’Inter ha ribadito ad Antun (procuratore di Dybala, ndr) la propria offerta: triennale da sei milioni netti a stagioni più uno di bonus, con opzione per un quarto anno. Il legale di Dybala ha provato a giocare al rialzo, ma alla fine ha capito che l’Inter stava già facendo il massimo per garantire a Simone Inzaghi la qualità e la fantasia della Joya, che dalle vacanze a Miami ha seguito passo passo l’evolversi dell’incontro.

Paulo era tentato da una possibile esperienza in Spagna, ma non è arrivata l’attesa proposta da uno dei top club iberici, quindi ha optato per la strada migliore