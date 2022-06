Gazzetta: chissà che nei prossimi giorni non ci sia un’apertura tra Mertens e il Napoli

“È il giocatore più amato dai tifosi, al momento non ci sono aperture. Ma…”. La Roma gli ha detto no e la Lazio non può permetterselo

Il futuro di Mertens. La Roma gli ha detto no, la Lazio non può permetterselo. Vuoi vedere che resterà a Napoli? Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport facendo il punto sul calciomercato del club di Aurelio De Laurentiis.

Di fatto da Koulibaly a Fabian Ruiz, passando per David Ospina e Dries Mertens, nessuna trattativa di rinnovo ha raggiunto l’obiettivo finora. Ma chissà che nei prossimi giorni non possa arrivare qualche sorpresa. I tifosi ci sperano soprattutto per “Ciro” Mertens, il giocatore più amato della squadra. Al momento non pare proprio esista alcun segnale di apertura, ma hai visto mai.