El Mundo Deportivo fa la lista dei desideri del Barcellona: Koulibaly non c’è

Xavi desidera il francese Koundé del Siviglia che però costa 60 milioni. Il tecnico vuole Lewandowski, Raphinha, Bernardo Silva, Azpilicueta e Marcos Alonso

Come al solito il masochismo dell’ambiente napoletano è proverbiale. Mentre a Milano fanno sembrare che Milan, Inter e Juventus chissà quale mercato stiano facendo, a Napoli sembra che la squadra sia in smantellamento. Koulibaly sembra sempre sul punto di andare a Barcellona. poi, però, vai a vedere e scopri che Koulibaly è la seconda scelta del Barça e che il Mundo Deportivo (uno dei due giornali sportivi di Barcellona) non inserisce nemmeno il centrale senegalese tra di desideri di Xavi. Il tecnico catalano vuole il francese Koundé, 23 anni, che gioca nel Siviglia. Ma il Siviglia chiede 60 milioni e non vuole altri giocatori in contropartita.

Tra gli altri calciatori desiderati da Xavi ci sono: Lewandowski, Raphinha, Bernardo Silva, Azpilicueta e Marcos Alonso. In più saranno presto contrattualizzati Kessie e Christensen.