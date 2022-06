de Ligt: «Non so se rinnovo con la Juve, decido in base al progetto: due quarti posti non bastano»

Il difensore della Juventus, Matthijs de Ligt, ha rilasciato alcune dichiarazioni a NOS dal ritiro della Nazionale olandese mettendo in dubbio il suo rinnovo con il club bianconero.

“Al momento sono in corso delle discussioni e, quando arriverà il momento giusto, deciderò se rinnovare o se guardare altrove. Ho sempre preso delle decisioni in base al progetto sportivo e i due quarti posti consecutivi non bastano. Bisogna fare un passo in avanti”.