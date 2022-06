Cuadrado chiarisce: «Non ho rifiutato nessuna proposta perché non c’è nessuna trattativa»

La Gazzetta dello Sport aveva riferito di un rifiuto alla proposta della Juve di spalmargli l’ingaggio su due anni dopo il rinnovo automatico

Esce allo scoperto Juan Cuadrado dopo le indiscrezioni circolate questa mattina e riportate dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui il colombiano avrebbe risposto picche alla proposta della Juventus di spalmare su due anni l’ingaggio che percepirà nella prossima stagione in virtù del rinnovo automatico.

Cuadrado, su Twitter, ha chiarito di non aver rifiutato la proposta, ma anche e sopratutto perché non c’è alcuna trattativa. Insomma: nessuno gliel’ha chiesto. Si è detto anche felice di continuare la sua esperienza in bianconero. Il tweet:

Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perche ‘ mai c’è stata nessuna trattativa. Ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni — Juan Cuadrado (@Cuadrado) June 7, 2022