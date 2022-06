CorSport: Sarri ha firmato il rinnovo. Per Lotito è un contratto salato: 20 milioni lordi in tre anni 

Ieri Maurizio Sarri ha realmente firmato il rinnovo con la Lazio, scrive il Corriere dello Sport. Una questione di cui si dibatte da mesi, ormai, ma che finalmente sembra essere andata a buon fine. Il tecnico rinnova fino al 2025. Nel contratto non ci saranno clausole.

Non si attende che l’annuncio ufficiale.

“Per Lotito è un contratto d’oro, salato. Sarri guadagnerà 3,5 milioni per tre stagioni, fanno 10,5 milioni netti. Al lordo parliamo di un esborso di oltre 20 milioni. Nel contratto i bonus più ricchi sono legati allo scudetto (incitamento più che incentivo) e alla Champions (obiettivo presidenziale per la prossima stagione. Ci sono i soliti riconoscimenti previsti per la qualificazione in Europa o per la vittoria della Coppa Italia”.