CorSport: il Napoli pensa a Soler del Valencia per sostituire Fabian in caso di addio

Ex esterno, ora gioca in mediana. È valutato 50 milioni, ma va in scadenza il prossimo anno e questo abbasserebbe il prezzo

Il futuro di Fabian Ruiz è ancora incerto e allora il Napoli si guarda intorno per sostituirlo all’occorrenza. Il Corriere dello Sport scrive che il club di De Laurentiis punta a Soler, del Valencia. Ex esterno, ora gioca in mediana, sarebbe un rimpiazzo perfetto.

“Carlos Soler è un uomo di palleggio, caratteriale e con personalità, una stellina del Valencia che a 25 anni ha trovato la sua consacrazione e anche la sistemazione proprio davanti alla difesa: nel 4-2-3-1 con leggerezza e personalità, si porta appresso le sue 213 presenze in carriera e una ormai rituale convocazione nella Nazionale di Luis Enrique, però pure lui ha lo stesso problema di Fabian Ruiz, tra dodici mesi sarà libero di fare come gli pare, andare dove vuole, e ciò dà un taglio secco alla valutazione di 50 milioni di euro che si raccoglie in giro”.

Con lui il Valencia vive la stessa situazione del Napoli con Fabian.

“Il Napoli, in questo, offre di più: la possibilità di andarsene in giro per l’Europa a giocarsi la Champions League e sistemarsi nella vetrina di una manifestazione che è sotto gli occhi di chiunque, anche di Luis Enrique (chiaramente)”.