Casini: «È prematuro parlare di Lega a 18 squadre. Era indispensabile modificare la legge Melandri»

Sui diritti tv.

«Abu Dhabi Media ha preso i diritti per 3 anni ad un minimo garantito. Era indispensabile modificare la legge Melandri sui diritti all’estero, avevamo limiti temporali che limitavano offerte. Ma non ci sono state mai tensioni. Dopo tanto tempo BeIn ha deciso di entrare nella trattativa che andava avanti con Abu Dhabi, c’erano perplessità nell’impegnarsi per un periodo superiore ai tre anni in quell’area. L’offerta iniziale è stata migliorata anche per questo, ci sono stati 16 voti a favore. L’offerta è a salire: 23, 25, 31 ma si può ancora salire e ci sono stime che dicono che in base al bacino d’utenza si possono avere altri 20 milioni”. Buone notizie per il nostro calcio»