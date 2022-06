Capello: «Allegri, Sarri e Spalletti hanno pagato il ritorno in serie A. Ora sarà il momento della verità»

Al Messaggero: «Il Monza non è un miracolo, ma frutto del lavoro di persone competenti. Berlusconi e Galliani sembrano ringiovaniti».

Il Messaggero intervista Fabio Capello. Contesta alla Serie A di voler copiare troppo gli inglesi della Premier, a partire dalla scelta del calendario asimmetrico.

Il problema, in Italia, resta quello degli stadi, bloccati dalla burocrazia. Ma segnali di crescita della Serie A si vedono.

«A livello calcistico qualche risultato negli ultimi tempi lo abbiamo ottenuto. Siamo stati campioni d’Europa, anche se poi abbiamo mancato la qualificazione al mondiale per la seconda volta di fila. Con la Roma abbiamo vinto una coppa ed è un segnale importante. A chi afferma che è la terza manifestazione europea, rispondo: sull’albo d’oro ci sarà scritto per sempre Roma, Italia. Qualcosa si sta muovendo, ma ora è importante non fermare quel venticello. Bisogna prendere decisioni sensate con una visione del futuro».