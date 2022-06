Bruscolotti: «La costruzione da dietro non va fatta per forza, il Napoli giochi sulle seconde palle»

A Kiss Kiss Napoli. «Le possibilità di giocare diversamente ci sono con Osimhen in avanti. È un’occasione da tener presente»

Giuseppe Bruscolotti, da buon marcatore puro d’altri tempi, pensa che questa moda della costruzione dal basso non sia proprio un obbligo. E che anzi, con la rosa che avrà a disposizione Spalletti l’anno prossimo, il Napoli potrebbe decidere di giocare anche in un altro modo. L’ha detto in un intervento a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli.

«Guardando i giocatori che ha il Napoli, ho l’impressione che la squadra possa sfruttare al meglio le seconde palle, giocando su Osimhen in avanti. Si può giocare anche diversamente, senza quella costruzione da dietro, che non va fatta per forza. Le possibilità ci sono e, secondo me, sarebbe un’occasione da tener presente»