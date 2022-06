Berlusconi e Galliani iniziano col botto: Cragno firma col Monza, operazione chiusa col Cagliari

Lo scrive Di Marzio. Il Condor non ha perso smalto. Il portiere del Cagliari e della Nazionale arriva in prestito con riscatto legato alla salvezza

Il Monza ha il suo nuovo portiere, e che portiere: Alessio Cragno, in arrivo dal Cagliari che non è riuscito a salvarsi nella scorsa stagione e che l’anno prossimo giocherà la Serie B. Lo fa sapere Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky, che svela i retroscena della trattativa: l‘Uomo Cragno, ventisette anni, arriva in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza della squadra lombarda.

Galliani, il «condor», non ha perso il suo smalto, prendendo per il Monza un portiere di livello importante, su cui c’erano gli occhi dell’Inter, del Napoli e di diverse big italiane. Cragno, che in questi anni s’è distinto per la sua agilità, può vantare due presenze in Nazionale maggiore. Era tra i pre-convocati degli Europei vinti, poi gli è stato preferito Meret. Il suo acquisto conferma che Berlusconi ha un progetto ambizioso, che il Monza non punta solo a salvarsi, ma a consolidarsi nel massimo campionato.