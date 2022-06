Barbano: stona l’irritazione di Mancini. Non può azzardare così e poi stupirsi che l’Italia affondi

Sul CorSport. Gli esperimenti sono utili a valutare i singoli, ma non a testare un nuovo ciclo, che richiede rodaggio e affiatamento per un gruppo più ristretto

Se c’è una cosa che è risultata decisamente stonata, nella disfatta subita dall’Italia contro la Germania, è stata l’irritazione di Mancini, scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport. Non si possono mettere in campo strategie così azzardate e poi stupirsi che la Nazionale affondi.

“Se c’è una cosa che stona in questo allenamento, è l’irritazione di Mancini. Che fa dell’azzardo la sua strategia, schierando nove undicesimi diversi da quelli che hanno vinto facile con l’Ungheria e pareggiato con onore contro l’Inghilterra, cambia il modulo tattico prima della fine del primo tempo passando dal 4-3-3 al 3-5-2, prova un difensore centrale come Scalvini nel ruolo di centrocampista centrale, e poi si stupisce che l’Italia affondi. Come se non sapesse che la maggior parte dei tedeschi ha già vinto almeno una Champions”.