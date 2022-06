Asprilla: «La mia vita? Feste fino all’alba. Mi sveglio a mezzogiorno e pubblicizzo preservativi»

La Gazzetta intervista Tino Asprilla stella del Parma anni Novanta.

Come se la passa, Tino?

«Alla grande. Ho un’azienda agricola, vendo canna da zucchero al governo colombiano. E attraverso una campagna pubblicitaria commercializzo preservativi. Sapete, il sesso per me è sempre stato importante…».

Con l’allenatore Scala ci furono polemiche.

«Io non stavo alle regole. Un giorno mi voleva far correre attorno ai bastioni della Cittadella e gli dissi che non ero mica Forrest Gump. Il calcio, per me, è sempre stato divertimento. Niente regole, niente schemi».