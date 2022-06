Alciato su Maldini: “Comunque andrà, sarà stato tutto surreale”. Che vuol dire, Maldini non firma?

Il giornalista su Twitter: “Maldini non si discute, si ama”. Franco Ordine è stato molto duro sul Giornale sul Milan a due teste. Tensione in casa rossonera

Giorni, settimane, mesi di tensione nel pianeta Milan. Finché hanno potuto, i media che gravitano attorno al Milan hanno provato a coprire la notizia e l’imbarazzo per i contratti in scadenza di Maldini e Massara. In mezzo a tanto miele, però, lo scorrere inesorabile del tempo. Il contratto di Maldini scade il 30 giugno. E iri si è scoperto che il budget che la società gli metterà a disposizione sarà decisamente inferiore alle attese del direttore tecnico. Franco Ordine – grande esperto di cose rossonere – scrive un pezzo inequivocabile per Il Giornale. E adesso arriva il tweet di un altro giornalista molto informato come Alessandro Alciato.

Comunque andrà, sarà stato tutto surreale. Maldini non si discute, si ama. — Alessandro Alciato (@AAlciato) June 21, 2022

Che vuol dire, che Maldini non firmerà il rinnovo? O firmerà senza entusiasmo?