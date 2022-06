Al Chelsea la numero 9 è maledetta: ha fatto eccezione solo Abraham

La curiosità svelata da Sky. Prima di Lukaku hanno fallito Higuain, Morata, Torres, Falcao. L’ultimo 9 scatenato dal mercato Hasselbaink, in «blue» dal 2000 al 2004

Romelu Lukaku tornerà all’Inter. Non è ancora ufficiale, ma è praticamente fatta. Per il Chelsea, manco a dirlo, è un bagno di sangue. Un anno fa i Blues avevano pagato Big Rom 115 milioni di euro. La curiosità, svelata da Sky, è che il belga è solo l’ultimo – in ordine di tempo – ad aver deluso con la maglia numero 9 del Chelsea. Sono stati in tanti. Dal 2004 ad oggi, ha fatto eccezione solo Abraham, che ha avuto numeri buoni, ottimi se si considera che l’ha indossata da ventenne, dal 2o19 al 2021, segnando 30 gol in 79 apparizioni. Prima, e a questo punto dopo, il vuoto. Una maledizione che assomiglia a quella che al Milan ha spezzato Giroud quest’anno.

Lukaku, dunque: 15 gol in 44 presenze. Pochi, se rapportati alle aspettative e ai soldi investiti. E pochi se si considera che solo otto di questi gol sono stati segnati in Premier. Peggio di lui aveva fatto il Pipita Higuain, il 9 voluto a tutti costi da Sarri. Nei sei mesi londinesi, Gonzalo fece solo 5 gol in 18 presenze. Anche in questo caso, in rapporto al costo non è andata per niente bene: il Chelsea spese, per un prestito di pochi mesi, otto milioni di euro. Non è andata meglio a Morata, pagato quasi 70 milioni per fare gli stessi gol di Lukaku, collezionando pure quattro presenze in più. Disastroso Falcao, un solo gol. E tra le delusioni può essere annoverato pure il buon Fernando Torres: il torero ha indossato la 9 dei blues per 3 anni, con una media gol al di sotto delle aspettative, mai in doppia cifra in Premier League. Insomma, per trovare un 9 azzeccato dal Chelsea nel calciomercato bisogna tornare al 2000, quando comprarono Jimmy Hasselbaink dall’Atletico Madrid, 87 gol nelle 177 presenze totalizzate in 4 anni, prima di passare al Middlesbrough.