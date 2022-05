Zanoli elogia Spalletti: «Ha il coraggio di mettere in campo i giovani, ci crede molto»

Il terzino del Napoli Alessandro Zanoli è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale Under21. Ecco il report delle sue dichiarazioni ad opera di Tuttomercatoweb.

Sul Napoli:

«Vorrei rimanere a Napoli, ma non dipende solo da me, anche dalla società. Il tecnico Spalletti ha avuto fiducia in me, me l’ha dimostrato fin dai primi giorni di ritiro e poi nella partita con l’Atalanta e in quella contro la Fiorentina. In generale crede molto nei giovani: basta fargli vedere il proprio valore in allenamento, poi lui ha il coraggio di metterti in campo come ha fatto con me»