Xavi ha rosicato: «Il Real? Non basta vincere, anche “come” si vince è cruciale…»

“Giocando con questo modello il Barca ha vinto cinque Champions, la squadra di Messi e Guardiola è riconosciuta come la miglior squadra del mondo”

Mentre tutto il mondo celebra le rimonte del Real Madrid, Xavi è costretto a difendere – per contrapposizione politica – il modello Barcellona. Che in questo periodo non se la passa proprio bene. Per cui il tecnico del Barca va in conferenza e detta una più o meno evidente “rosicata”:

“Come si vince è fondamentale. Lo dice la storia. Il giocatore si diverte ad essere protagonista e ad attaccare. È il messaggio della storia del Barça. Giocando con questo modello sono stati raggiunte cinque Champions e il riconoscimento mondiale del Barça di Messi e Guardiola che ha stupito il mondo, riconosciuta come la miglior squadra del mondo”.

“Il Real? Siamo antagonisti ed è una realtà, ma non dobbiamo sminuire la nostra. Mi hanno detto a novembre che dovevamo entrare in Champions League, era il minimo. Siamo migliorati. Non abbiamo potuto competere. In futuro dobbiamo lottare per i titoli. Abbiamo un altro stile e un altro modello. Abbiamo vinto le partite. Ad Anoeta, o al Villarreal, abbiamo reagito. Il Real Madrid è capace di rimontare. È il loro DNA. Noi ne abbiamo un altro. Abbiamo vinto anche quando non lo meritavamo”.

“Abbiamo dato valore alla vittoria sul Real, sono stati tre punti. Il Real Madrid, lo dice la storia, se lo perdoni ha la capacità di rimontare. Attribuiamo grande importanza alla vittoria sul campione della Liga e finalista di Champions. Abbiamo visto cosa possiamo diventare se siamo costanti. Dobbiamo insistere sull’idea. Insistere e adattarci”.