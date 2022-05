Tomori: «La partita vinta contro il Napoli al Maradona è stata una delle più difficili del campionato»

Il Corriere dello Sport intervista il difensore del Milan, Fikayo Tomori. Indica la partita contro l’Inter come quella della svolta per la vittoria del campionato.

«Quella contro l’Inter sicuramente. Ma penso anche a quella con la Lazio. Sono stati diversi i momenti in cui abbiamo avuto la forza per reagire alle difficoltà e portare a casa il risultato».

La partita più complicata?

Su Pioli:

«Mi dà sempre tanti consigli, mi aiuta quando capita di commettere qualche errore. È stato molto importante per me. Ma vale per tutto il gruppo. Con un allenatore come lui, sei portato a dare tutto sul campo».