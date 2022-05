Spalletti: «Uno dei motivi per cui ho accettato di allenare il Napoli è stato poter lavorare con Insigne»

In conferenza: «Un professionista con qualità da top player. Con i suoi comportamenti dà molti insegnamenti ai suoi compagni».

«Uno dei motivi per cui ho accettato di allenare il Napoli è stato poter lavorare con Insigne».

Parola di Luciano Spalletti. L’allenatore del Napoli ha elogiato il capitano, domenica alla sua ultima partita al Maradona, nella conferenza stampa di presentazione di Napoli-Genoa.

«Tra i tanti motivi che mi hanno spinto ad accettare la panchina del Napoli c’è stato anche quello di poter lavorare con lui. Averci lavorato anche solo un anno è un motivo di grande orgoglio, lo ringrazio per la disponibilità verso di me e verso i compagni, è stato un riferimento importante per tutta la stagione. Ha il merito, con gli altri, di aver prodotto questo risultato finale».