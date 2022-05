Spalletti e la sua collezione di maglie: «Sapevo di aver messo la Champions nelle mani e nei piedi migliori»

Il tecnico del Napoli ringrazia la squadra su Instagram pubblicando la foto della sua collezione, in cui, ora, ci sono anche le maglie dei giocatori del Napoli

L’allenatore del Napoli,Luciano Spalletti, ringrazia la squadra per il traguardo raggiunto in stagione: la Champions che mancava da due anni. Lo fa in modo inusuale, pubblicando la collezione di maglie che raccoglie da anni. Tra queste, ora, ci sono anche quelle dei giocatori del Napoli. Il testo a corredo della foto è il seguente:

“Fin dal primo giorno ho capito di aver messo il mio grande desiderio di tornare in Champions League nelle mani migliori (e nei migliori piedi)… Grazie a tutti”.

