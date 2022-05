Spalletti: «Mertens penso che rimanga, ci sono di mezzo un po’ di soldini»

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine di Napoli-Genoa.

«Con quelli che sono professionali e professionisti come lui, sempre tra i primi ad arrivare al campo, si è sempre allenato, anche quando è subentrato ha giocato bene,. A volte ti fanno arrabbiare ma poi quando non li hai li rimpiangi. Fa parte di quella cerchia di calciatori che dal nulla ti creano la soluzione, tra i prestigiatori del calcio. Come lui, come Del Piero, Baggio, Totti, tutti gli allenatori li vorrebbero per far vincere le partite.

«C’era un’aria bella, un sentimento bello di rendere onore a questa festa di Insigne da parte dei compagni di sqyadra, anche se all’inizio loro sono stati bravissimi, non riuscivamo a uscire dalla metà campo. Poi siamo riusciti a far valere le qualità, i passaggi e a uscire dallo stretto, è cambiata.

Ferrara: la società dovrebbe annunciare l’obiettivo della stagione.

Spalletti: «Sarebbe troppo facile. Più che altro danno fastidio differenze, ci sono squadra che hanno grandissime rose e sono dietro, distanti. Ormai le squadre sono otto, hanno tutte il potenziale di inserirsi nelle prime quattro. Poi noi con quello straordinario inizio ci eravamo ritagliati uno spazio e ci è dispiaciuto moltissimo non conservare quella classifica. Però non possiamo cancellare il risultato, quello che hanno fatto, è scorretto. La squadra ha fatto un grandissimo campionato. Pesa di più una brutta sconfitta come quella di Empoli. Dopo Empoli abbiamo vinto tre gare facendo dieci gol, non interessa a nessuno, non è corretto. Non posso non reagire alle critiche, hanno fatto un grande campionato.

Insigne ho cominciato a rimpiangerlo appena ho saputo che andava via. È una scelta che va accettata.

Mertens oltre a grandissima tecnica, è bravissimo a fare gol. Fa gol, ha sulla pelle questa qualità. A un certo punto oggi ha visto il portiere fuori con la coda dell’occhio, ha questa grande qualità. Secondo me è come prima punta che dà il suo meglio, come lo utilizzava Sarri.

Mertens penso che rimanga. Il presidente gli ha parlato. Ci sono di mezzo un po’ di soldini, quelle che sono le intenzioni, conta molto per essere stimolati e mettersi a disposizione.