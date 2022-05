Sinatti (prep. atletico): «L’80% della rosa ha avuto il Covid che ha strascichi a livello muscolare»

«Occorre diversificare gli infortuni. Alcun traumatici, come quello di Osimhen, ci hanno penalizzati. La frequenza degli impegni poi non aiuta»

Domanda a Sinatti il preparatore atletico del Napoli:

in stagione ci sono stati diversi infortuni, se ne può dare una spiegazione?

«Il calcio è cambiato, le partite sono molto più frequenti, abbiamo avuto l’80% della rosa con il Covid, questo ha portato ad avere assenze e dopo delle problematiche per il rientro all’attività, sicuramente il Covid ha inciso anche per gli strascichi infiammatori che lascia all’organismo, le problematiche a livello muscolare spesso sono riconducibili a questo. Occorre comunque diversificare il tipo di infortuni accaduti, quelli traumatici, come quello di Osimhen, quest’anno ci hanno penalizzati. La frequenza degli impegni poi non aiuta ad avere integrità fisica».