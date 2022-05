Romano: «Mané ha deciso di lasciare il Liverpool. Il Bayern è fortemente interessato»

La finale di Champions persa col Real Madrid potrebbe essere stata l’ultima partita di Sadio Mané col Liverpool. Il numero dieci senegalese, infatti, avrebbe già scelto di lasciare i Reds. Lo comunica Fabrizio Romano, giornalista di Sky e del Guardian, esperto di calciomercato.

Sadio Mané has decided to leave Liverpool this summer 🚨🔴 #LFC

He’s ready for a new experience after many special years with Reds – it will be confirmed to the club.

FC Bayern are strong contenders – but it’s still open and not completed as Sadio wanted to wait for the final. pic.twitter.com/hr6R5NmuZ0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2022