Carragher: «Se Mané vincesse la Champions potrebbe insidiare Benzema per il Pallone d’oro»

A Diario As. «Ha vinto anche la Coppa d’Africa. Questo Real è meno forte di quello del 2018, Ronaldo faceva la differenza…»

L’ex leggenda del Liverpool Jamie Carragher, ora opinionista televisivo, ha rilasciato un’intervista a Diario As, principalmente sui temi della finale di Champions League.

«È un Liverpool diverso mentalmente e anche tecnicamente. Il Real Madrid aveva appena vinto tre Champions League, nel 2018, con Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos, e il Liverpool era già quasi contento di aver raggiunto la finale. Penso che l’attuale Liverpool abbia più qualità, che sia più esperto. È per questo che è migliore rispetto al 2018»

La storia si misura con le bacheche.

«Il Liverpool di Klopp può diventare il migliore Liverpool della storia, ma forse prima dovrà vincere altri tre o quattro trofei perché c’erano squadre molto forti negli anni 80. Basti pensare a quella che ha battuto il Real Madrid nel 1981, quella squadra ha vinto tre Coppe dei Campioni. Questo Liverpool potrebbe dover vincere un altro campionato o un’altra Champions, ma è certamente già uno dei migliori»

C’è una favorita?

«Penso che sia una partita equilibrata, forse il Liverpool è leggermente favorito… ma affronta il Real Madrid, che ha sempre una grande squadra. Penso che in questo momento Liverpool e Manchester City siano le due migliori squadre d’Europa ma ho visto il Real battere il City, questo dimostra quanto sia forte il Real Madrid. Sarà una partita difficile…»

Un focus sul Real…

«Non hanno più Cristiano Ronaldo. Cristiano è stato uno dei migliori nella storia del calcio e questa è una grande differenza. Ora la squadra è cambiata, questo è il Madrid di Benzema. In questa stagione Benzema è stato il miglior attaccante d’Europa, è stato fantastico. Il Real Madrid potrebbe non essere al livello di quattro anni fa, ma è difficile essere a quel livello. In quella squadra giocavano Cristiano e Ramos, Modric e Kroos erano tre o quattro anni più giovani»

Benzema merita comunque il Pallone d’oro?

«Sì. A essere decisivi sono sempre i grandi appuntamenti, quelli della Champions League o dei tornei per le Nazionali, che quest’estate però non ci saranno. Certo che se Sadio Mané, dopo aver vinto la Coppa d’Africa con il Senegal, vincesse la Champions con il Liverpool facendo due o tre gol in finale, potrebbe insidiare Benzema… ma in questo momento, senza dubbio, il favorito è il francese»

A proposito di Mané, chi è il leader del Liverpool?

«Penso che nel 2022 Mané abbia giocato in modo fantastico, ma Salah è stato probabilmente il miglior giocatore della Premier, almeno all’inizio della stagione. Sicuramente, da quando sono tornati dalla Coppa d’Africa, è stata una storia diversa: meglio Mané, momento più complicato per Salah. Può darsi che l’egiziano si sia preservato per la notte di Parigi…»

Van Dijk o Sergio Ramos?

«Misureremo il loro livello con i trofei raggiunti, Ramos ne ha vinti molti. Ma Van Dijk è il miglior difensore centrale del mondo in questo momento»