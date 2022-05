Roma-Leicester, feriti 6 steward e 5 poliziotti, sette tifosi inglesi arrestati e due denunciati

Sette tifosi arrestati e due denunciati, tutti inglesi. E’ il bilancio dei controlli dopo la semifinale di Conference League giocata giovedì sera tra Roma e Leicester. Il resoconto dell’accaduto è sul Messaggero.

Nei minuti finali dell’incontro, alcuni tifosi giallorossi che occupavano il settore vicino agli ospiti hanno lanciato oggetti verso gli inglesi provocando la loro reazione.

“volendo aggredire i supporter della Roma, si sono lanciati versi le vetrate di separazione. A bloccarli gli steward messi a protezione. A quel punto è scoppiato il parapiglia. Gli agenti sono intervenuti riportando la calma nell’intero settore. I poliziotti sono riusciti a fermare sette inglesi, tra i 23 ed i 36 anni. Feriti 6 steward e 5 poliziotti. I sette arrestati sono stati condannati ieri per direttissima a un anno di reclusione. Anche altri 2 tifosi sono stati denunciati in stato di libertà per aver portato nello stadio alcuni fuochi d’artificio. Per tutti loro, il Questore di Roma, dopo un’istruttoria della Divisione Anticrimine, ha emesso un provvedimento Daspo che gli impedirà di accedere a tutte le manifestazioni sportive che svolgeranno in Italia per i prossimi cinque anni. Gli investigatori sono ora al lavoro per identificare i tifosi della Roma che hanno lanciato gli oggetti all’interno del settore ospiti”.