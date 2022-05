Real Madrid, arrestati i ladri che svaligiarono la casa di Benzema nel 2019, c’è anche un alto dirigente albanese 

Lo scorso venerdì, in Albania, sono stati arrestati alcuni uomini ritenuti responsabili del furto a casa di Karim Benzema del 27 febbraio 2019, mentre lui era impegnato nella finale di ritorno di Copa Rey tra Real Madrid e Barcellona, al Bernabeu. Ne dà notizia Sky Sport. Tra gli arrestati c’è un alto dirigente albanese.

“Il 27 febbraio del 2019 – mentre Karim Benzema era in campo al Bernabeu per la semifinale di ritorno di Copa del Rey tra Real Madrid e Barcellona- la sua villa veniva svaligiata. Lo scorso venerdì in Albania sono stati arrestati alcuni uomini accusati di oltre 40 colpi in Spagna, tra i quali quello ai danni dell’abitazione dell’attaccante francese. Tra di loro c’è Alfred Prodani, 41 anni, dal 2013 responsabile di Ujësjellës Kanalizimeve në Kurbin, l’impresa pubblica che gestisce acqua e canali nella regione albanese di Kurbin. La “Operación Coruña”- in piedi da diversi anni e lanciata tra Spagna e Albania con la collaborazione dell’Interpol – ha portato a ricostruire più di 40 furti messi a segno dalla banda tra il 2013 e il 2019. Prodani potrà essere estradato in Spagna, perché il governo guidato da Pedro Sanchez ha firmato un accordo con l’Albania del presidente Rama lo scorso ottobre”.