Panatta: «Coppa dello zio o del nonno… lo sport non è solo lo scudetto, è misurarsi per migliorare»

“Li sento quelli che criticano la Conference League: ‘No, questa non la gioco, non mi si addice, non fa pendant con i colori della maglietta…”

“Che si chiami Coppa dello Zio, del Cugino, del Nonno o della Suocera non cambia assolutamente nulla. Per amore dello sport. Perché se così non fosse, addio…”. Adriano Panatta – gran tifoso della Roma – detta su Tuttosport una lezione di sport a tutti quelli che cercano di smorzare l’entusiamo per la finale conquistata dai giallorossi in Conference League. La sindrome da “coppetta”, che i tifosi del Napoli conoscono molto bene.

“Li sento, lo so bene quello che dicono – dice Panatta – E allora? Noi la vinciamo lo stesso. Questa Coppa ci è stata data e questa l’abbiamo giocata fino all’ultimo. No, questa non la gioco, non mi si addice, non fa pendant con i colori della maglietta. O peggio. Perché fuori dallo schema in cui è giusto vincere ciò che si può vincere, c’è il nulla, e nel nulla non c’è lo sport. Ho visto la Fiorentina in festa per aver raggiunto un traguardo che può sembrare minore, ma lo volevano con tutte le loro forze. Ed erano felici di avercela fatta. Lo sport non è solo lo scudetto, e non soltanto la coppa dalle grandi orecchie a sventola. Lo sport è misurarsi con quello che si ha per migliorare un domani”.