Marotta: «In Italia c’è dispersione eccessiva di talento, il gap con la Premier si sta allargando»

È il noto portale Tuttomercatoweb a riportare le dichiarazioni dell’ad dell’Inter Giuseppe Marotta, ancora a margine dell’iniziativa «L’Amico Atletico» di Fondazione Cardinaletti Onlus a Milano, da cui erano già arrivate le parole di Marotta sul mercato, in particolare su Perisic e Dybala.

La Serie A è così lontana dalla Premier?

«Si, il gap si sta allargando e il nostro potere è diminuito. Ci siamo trovati impreparati nel momento della svolta, restando ancorati al mecenatismo degli anni ’90. A Milano c’erano le famiglie Moratti e Berlusconi, oggi Inter e Milan sono in mano a proprietà straniere che hanno portato soldi e un nuovo modello di business. Prima c’è stato un vuoto troppo lungo e perciò non siamo stati in grado di valorizzare le risorse. Ormai i top players passano dalla Serie A per andare in altri Paesi, ecco perché serve ritrovare la competitività che non sempre è possibile garantire solo e soltanto grazie alla spesa. Occorrono anche competenza e innovazione»