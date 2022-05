Marotta: «Non potevamo fare offerte al rialzo a Perisic, abbiamo in casa Gosens»

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento tenutosi a Milano, affrontando anche diverse questioni relative al calciomercato dei nerazzurri. Le sue parole sono state riportate da un video da FcInter1908.it e poi riprese dalla redazione di Sos Fanta. L’obiettivo dell’Inter è chiaro: «essere competitivi e sostenibili».

Tema scottante di questi giorni l’addio di Perisic direzione Tottenham. Riabbraccerà Conte.

«C’è dispiacere, capiamo anche la scelta del giocatore che ha giocato in Italia e Bundesliga, ora vuole la Premier. A una certa età è giusto che il calciatore decida il proprio destino, non potevamo fare offerte al rialzo. Ma credo la scelta sia basata su un futuro diverso rispetto all’attuale, non meramente all’aspetto economico. Massimo rispetto per Perisic e un grande grazie, non abbiamo paura e troveremo il giusto sostituto. Consapevoli che abbiamo in casa Gosens che gode della nostra fiducia e sicuramente non farà rimpiangere Perisic»