Ma il Napoli può tornare a giocare con Mertens centravanti?

Intervistato ieri da Dazn, Luciano Spalletti – che la lingua italiana la conosce perfettamente e quindi non si esprime senza cognizione di causa – ha espresso due-tre pensieri a proposito di Dries Mertens (la cui conferma è data troppo per scontata).

Ha detto che secondo lui Mertens rimarrà. E qui è stato molto abile, questa frase si è mangiata le successive.

Stringi stringi, ha detto che è una questione di soldi e di stimoli per la stagione successiva. Quindi, aggiungiamo, di prospettive. Ci sembra la seconda frase più interessante della prima.

Ancor di più ci sembra succoso quel che Spalletti ha detto di Mertens a livello tattico.

Più che altro lui oltre che qualità a imbucare, tecniche perché ha grandissima tecnica, lui è bravissimo a fare gol, lui fa gol, proprio gli sai respira sula pelle questa qualità. C’è stata una volta oggi c he ha fatto uno scambio, la palla gli è ritornata perché lo scambio non è andato buon fine, con la coda dell’occhio ha visto il portiere un po’ fuori e ha tirato in porta. Sono quelle attenzioni e quelle sensazioni, quell’accorgersi subito di dove sei messo e dov’è lo spiraglio vuoto della porta per andare a prendere il massimo premio.

Secondo me è come lo faceva giocare Sarri che si raccatterebbe il massimo da lui, come prima punta ecco.