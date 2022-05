L’incredibile festa di Trebisonda per la vittoria del campionato del Trabzonspor di Hamsik – VIDEO

Il Trabzonspor di Hamsik e di diverse altre vecchie conoscenze del calcio italiano (tra cui Cornelius e Bruno Peres) ha vinto il campionato turco raggiungendo un traguardo che mancava dalla stagione 1983/1984, l’ex capitano del Napoli ha festeggiato il risultato con cori e fumogeni.

È la festa di Trebisonda, però, ad essere stata strepitosa. Le immagini stanno facendo il giro del mondo. Musica, luci, smartphone che si illuminano, una città in delirio. La squadra ha praticamente dominato, ha vinto con 11 punti di vantaggio sul Fenerbahçe secondo. La festa è cominciata subito, con una clamorosa invasione di campo dei tifosi al fischio finale della partita con l’Antalyaspor (2-2) che è valsa il titolo. Poi è continuata per le strade della città.

Turkish side Trabzonspor won the league for the first time in 38 years and their fans and residents of Trabzon went ALL OUT last night. Incredible scenes (via @yunusemresel) pic.twitter.com/TD03167wAg

— Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) May 1, 2022