“Li(b)bra”, da oggi a Napoli il primo festival delle librerie indipendenti

Per tre giorni, i librai di quattro librerie del centro storico saranno impegnati in una libreria collettiva a Le Scalze di salita Pontecorvo 65

Venerdì 6 maggio inizia “Li(b)bra”, il festival delle Librerie Indipendenti in Relazione a Napoli. Le libraie ed i librai di quattro librerie del centro storico proveranno a metter su una libreria collettiva a Le Scalze di salita Pontecorvo 65. L’esposizione spazierà dalla poesia dialettale ai libri illustrati, dai libri usati, alle autoproduzioni.

Tre giorni per il primo festival organizzato da librai a Napoli e tutto ciò grazie alla collaborazione a tutto campo dei librai della “Dante & Descartes (Piazza del Gesù Nuovo 14)” di Giancarlo Di Maio, “Librido (Via Nilo 29)” di Roberto Valentini, “Perditempo – Libri, vini e vinili (Via San Pietro a Maiella 8)” di Alfonso Gargano, “Tamu (Via S, Chiara, 10) di Cecilia Arcidiacono e Fabiano Mari. Igor Esposito, Peppino Mazzotta, Veronica Raimo, questi alcuni degli scrittori che si alterneranno per la presentazione dei loro ultimi libri: eppoi laboratori per bambini ed adulti ed anche un omaggio a più voci, “Arcipelago Fabrizia Ramondino” sulla scrittrice partenopea, con Mirella Armiero, Alessio Forgione, Paola Nitido e Pietro Savastio.

Ed ancora incontri sull’alimentazione consapevole e sulla filiera dei libri e novità di fumetti (“Giorni felici” di Zuzu, Coconino, con l’autrice e Miguel Angel Valdivia). Poi la presentazione di “Altrove” (Nautilus), una nuova rivista con Antonello Colimberti, Simone Capozzi e Gennaro Ascione. Reading, laboratori a tema, e la chicca finale: la presentazione de “L’editore presuntuoso” di Sandro Ferri (E/O), autore ed editore e con Maurizio Braucci. Ingresso libero – solo il laboratori sono a pagamento -. Qui il programma dettagliato.