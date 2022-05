“Le cinque sorelle”, Irene Muscarà al Teatro Avanposto di Napoli

Da venerdì 27 maggio. Liberamente tratto dalle opere teatrali di Cechov. Muscarà che interpreta cinque personaggi femminili del drammaturgo

“Le cinque Sorelle” di e con Irene Muscarà è la pièce teatrale che sarà a Napoli venerdì 27 maggio, ore 21, al Teatro Avanposto Numero Zero (in Via Sedile di Porto 55), palcoscenico creato e gestito da Egidio Carbone Lucifero. Liberamente tratto dalle opere teatrali di Anton Pavlovic Cechov, il grande genio russo autore del fondamentale “Zio Vanja”, ma nato nell’Ucraina del 1860 – che aveva in odio il matrimonio – “se avete paura della solitudine, non sposatevi” e aveva delle donne preciso concetto: “una donna può esser amica di un uomo solamente in questa progressione: dapprima conoscente, poi amante e infine amica”. Cechov è considerato infatti ucraino dal popolo del grano, mentre i Russi lo adorano come Tolstoj, Dostoevskij, Puškin. Sul palcoscenico per “Le cinque Sorelle” in scena un’unica attrice, la brava Irene Muscarà che interpreta cinque personaggi femminili del drammaturgo russofono: una governante con origini misteriose; una ragazza di provincia che sogna di diventare una grande attrice; una possidente aristocratica, il cui patrimonio viene messo all’asta; un’innamorata non ricambiata; un’insegnante in un liceo femminile. Ne viene fuori un’ora di spettacolo intenso dove la messinese Irene Muscarà con quel suo bel nome arabo mette a frutto le sue esperienze al Gitis, ed all’Accademia di Arte Drammatica di Mosca. La Muscarà lavora nel cinema e nel teatro: tra i suoi ultimi lavori la partecipazione alla serie “I Know This Much is True” con Mark Ruffalo. Per info: 3204036836.