L’Aia sospende Pairetto e Nasca fino a fine stagione per l’errore in Spezia-Lazio

Lo riporta l’Ansa. L’episodio incriminato è il quarto gol, segnato da Acerbi. L’arbitro non ha aspettato la verifica video, il Var non lo ha fermato

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, che cita l’Ansa, l’Aia ha deciso di sospendere per il resto della stagione l’arbitro Pairetto e il Var Nasca per l’errore in Spezia-Lazio. Un errore denunciato ieri sera dall’allenatore della Roma, José Mourinho. Del quale l’Aia, fino a quel momento, evidentemente non si era accorta.

La Lazio ha vinto 4-3 con gol nel finale di Acerbi che era in evidente fuorigioco perché la regola dice che per non essere fuorigioco tra il giocatore e la porta devono esserci due avversari di cui di norma uno è il portiere. In questo caso, però, il portiere dello Spezia al momento del passaggio era più avanti di Acerbi e quindi c’era un solo giocatore tra il difensore della Lazio e la porta avversaria. Evidentemente gli addetti al Var non conoscono il regolamento e Mourinho, al termine di Bologna-Roma, ieri sera lo ha denunciato. Ora Pairetto e Nasca resteranno a riposo per un po’.

“Il gol di Acerbi a La Spezia, così sostiene l’Ansa, provoca la sospensione di Luca Pairetto e Luigi Nasca, direttore di gara e addetto al Var di Spezia-Lazio. Il gruppo arbitrale sarà fermato fino al termine della stagione per quello che è ritenuto un errore concatenato: l’arbitro non avrebbe aspettato la verifica al video dell’allineamento del difensore laziale, l’uomo Var non lo ha fermato e tutto, al 90′, si è svolto molto rapidamente tra il gol del 4-3 del laziale, l’esultanza dei compagni e la ripresa del gioco”.