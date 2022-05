Mourinho rompe il silenzio sul gol in fuorigioco della Lazio (Acerbi). Pistocchi: clamoroso silenzio dell’Aia

Nasca e Valeria (al Var di Spezia-Lazio) non conoscono il regolamento. Devono esserci due giocatori tra Acerbi e la porta, di solito uno è il portiere che però era più avanti

Ci voleva José Mourinho per denunciare uno dei più clamorosi errori arbitrali del campionato, inaccettabile con il Var. C’erano Nasca e Valeriani al Var per Spezia-Lazio. La Lazio vince 4-3 con gol nel finale di Acerbi che era in evidente fuorigioco perché la regola dice che per non essere fuorigioco tra il giocatore e la porta devono esserci due avversari di cui di norma uno è il portiere. In questo caso, però, il portiere dello Spezia al momento del passaggio era più avanti di Acerbi e quindi c’era un solo giocatore tra il difensore della Lazio e la porta avversaria. Evidentemente gli addetti al Var non conoscono il regolamento e Mourinho, al termine di Bologna-Roma, ieri sera lo ha denunciato.

🔴#Mourinho: “Ventidue anni fa potevi vincere una partita con un gol in fuorigioco e 22 anni dopo puoi ancora vincere con un gol in fuorigioco. Ieri una squadra ha vinto così. Questo vuol dire qualcosa. Zaniolo? Bersagliato dagli arbitri”.#ASRoma #RomaBologna pic.twitter.com/SDWMlTCz0F — Retesport 104.2fm (@ReteSport) May 2, 2022

Il silenzio dell’@AIA_it sul gol del 4:3 di Acerbi nella partita Spezia-Lazio è la dimostrazione che è stato commesso un errore clamoroso, prima dal guardalinee Perrotti, che non si è accorto del fgiuoco poi dal var Nasca e dell’avar Valeriani pic.twitter.com/25zq3dQllX — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) May 1, 2022

Il goal di Acerbi era talmente Fuorigioco (altro che le sensazioni di Marelli) che si può rilevare anche con immagine verticale. Un errore tecnico del #Var da ripetizione partita. #SpeziaLazio furto @AIA_it https://t.co/aUDQNSbDMv — Blogger, Soltanto la Roma (@soltantolaroma) April 30, 2022

Essendo il portiere davanti, #Acerbi è nettamente in fuorigioco rispetto al difendente centrale. Con il #VAR un errore del genere non è tollerabile. E’ una vergogna. Fine. #SpeziaLazio pic.twitter.com/u2WOBpxO3i — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) April 30, 2022

#SpeziaLazio. Il #Var non segnala questo netto fuorigioco di #Acerbi che fa gol. Servono due difendenti, da regolamento, per tenere in gioco un attaccante.

Dopo “non c’è mai vantaggio sul rigore” di #Orsato in #JuveRoma, adesso altra prova che all’#AIA non sanno manco le regole pic.twitter.com/dwZguLQSn4 — Guglielmo Timpano (@guglielmotim) May 1, 2022