“La cena perfetta”, Salvatore Esposito è il migliore attore della generazione under 35

Al cinema, da un mese, il film di Davide Minnella con Gianfranco Gallo e Greta Scarano. Un buon mix di thriller, noir e commedia romantica

Da meno di un mese è al cinema “La cena perfetta” il film del regista Davide Minnella con la sceneggiatura del valido Stefano Sardo aiutato da Giordana Mari e da Gianluca Bernardini.

Carmine (Salvatore Esposito) è il figlioccio di un camorrista in auge Pasquale ‘a Scimitarra (Gianfranco Gallo), ma l’aver coperta la fuga del suo amico d’infanzia Gianluca ‘Sciupafemmine’ lo fa relegare come lavatrice di denaro sporco in un locale – “Il picchio blu” – della Capitale. Ma Carmine – il cui padre morì salvando ‘a Scimitarra interponendo il proprio corpo – che non ha l’indole del camorrista si lascia irretire dalla storia della chef Consuelo (Greta Scarano), ex cuoca del ‘Picchio’, ed orfana di padre e madre, – che vuole rilanciare il suo sogno di conquistare con la sua cucina la stella Michelin – ed usa parte dei soldi per avviare il locale, con una finale a sorpresa.

Il film è un buon mix di thriller, noir e commedia romantica, e gli ingredienti di genere fanno nascere un buon prodotto che senza integrare il patetico riesce a portare avanti la sua morale: chiunque può con il proprio lavoro portare avanti la sua vita lavorando e quindi concedendosi una seconda possibilità quando i punti di partenza sono stati diversi rispetto agli altri. Il film, invero, ha ritmo anche nella proposizione di quel mondo della ristorazione: Minnella se non erriamo curò anche la regia in Tv della “Notte degli chef” e sembra averne importato le dosi anche per una buona ricetta filmica. Le musiche sono curate da Michele Braga, e si vede la sua esperienza come ingrediente per rafforzare la scansione dell’azione.

Salvatore Esposito è talmente bravo che possiamo affermare che è il migliore attore giovane della generazione under 35, e Gianfranco Gallo è il più bravo della covata. Greta Scarano è riuscita a staccarsi da quei personaggi delle origini: ora è una vera attrice. Dopo il passaggio nelle sale, il film potrà vedersi su Sky e Prime video.