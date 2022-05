Koulibaly: «De Laurentiis ascolta i tifosi. Se non vogliono che un giocatore se ne vada, lui non lo vende»

Perché è difficile lasciare Napoli?

“Per cominciare, c’è la volontà dei tifosi. Qui si ascoltano i tifosi. Il presidente tiene conto della loro opinione. Quando non vogliono che un giocatore se ne vada, quel giocatore non si muove. Il presidente cerca di accontentarli. A seguire, c’è anche il prezzo rivendicato dal presidente. A volte era troppo alto per alcuni club e bloccava le trattative. Non sono uno a cui piace andare a scontrarsi per ottenere qualcosa. Se un giorno dovessi andarmene, me ne andrò in modo pulito, piuttosto che combattere con il club. I tifosi del Napoli non meritano che io litighi o mi comporti male con il presidente o con qualsiasi dirigente. Si fidano di me e io cerco di restituirli in campo. La mia educazione significa che non voglio andare allo scontro per andarmene. Se devo partire un giorno, me ne andrò, ma per il momento sono completamente tranquillo e sto bene a Napoli. Vedremo cosa accadrà a fine stagione”.